La direzione regionale del Partito Democratico della Sicilia ha deciso di trasferire temporaneamente la propria sede a Niscemi. La scelta mira a consentire un intervento immediato sulla situazione del territorio, che sta vivendo una crisi legata a una frana. Il trasferimento è stato comunicato ufficialmente, e il partito intende agire rapidamente per gestire la emergenza.

La direzione regionale del Partito Democratico della Sicilia si sposta fisicamente a Niscemi per affrontare la crisi del territorio. Sabato 14 marzo, alle ore 10:30, il vertice si terrà presso la struttura Laura Eventi in Via Gori 370. La scelta del luogo non è casuale ma risponde alla necessità di mostrare vicinanza immediata alla popolazione colpita dalla frana. Oltre all’emergenza geologica, l’ordine dei lavori include la preparazione della campagna referendaria e le elezioni amministrative previste per maggio. Il peso dell’evento sul territorio. Cleo Li Calzi ha convocato questa riunione strategica per dare un segnale forte di unità e presenza istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frana a Niscemi: il Pd sposta la sede per agire subito

Fino a 900 euro per le famiglie evacuate per la frana a Niscemi, ma è polemica tra Pd e Salvini per il ponteLo Stato ha messo a disposizione fino a 900 euro al mese per le famiglie evacuate dalle case coinvolte nella frana di Niscemi, in provincia di...

Meloni a Niscemi: "Subito 150 milioni per la frana. Forzare i tempi? Sarei pazza". Ciciliano sarà commissario straordinarioNiscemi, 16 febbraio 2026 – La premier Giorgia Meloni ha annunciato a Niscemi l'arrivo di fondi per 150 milioni per il comune sconvolto dalla frana.

