Paolo Zilliani ha condiviso su X alcune domande e risposte riguardanti le possibili evoluzioni del caso Rocchi, incentrato su questioni legate a sanzioni economiche per club di calcio. Secondo quanto riferito, la Juventus avrebbe patteggiato una sanzione di circa 718 mila euro, mentre l'Inter potrebbe ottenere un trattamento più leggero, con una cifra di circa 7,18 mila euro. Nessuna delle parti ha ancora confermato ufficialmente le cifre o le decisioni definitive.

Paolo Zilliani ha pubblicato su X una serie di domande e risposte sugli sviluppi possibili del caso Rocchi. Dieci quesiti che provano a tracciare una mappa di quello che potrebbe succedere dopo l’indagine per frode sportiva aperta dalla Procura di Milano. Ne riportiamo i passaggi più significativi. La Procura Figc può riaprire l’inchiesta sportiva?. La prima domanda è quella che tutti si pongono: i fatti nuovi emersi dal documento della Procura di Milano in cui Rocchi risulta indagato possono portare a una riapertura dell’inchiesta anche in campo sportivo? La risposta di Zilliani è netta: “ Assolutamente sì. Ed è ciò che avverrà”. La Procura FIGC chiederà le carte alla Procura di Milano e riaprirà l’istruttoria.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zilliani sul caso Rocchi: “La Juve patteggiò per 718mila euro, l’Inter potrebbe cavarsela con 7,18”

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