Caso Inter-Juve pugno duro di Rocchi | La Penna fermato un mese Scatta la denuncia per minacce

Gianluca Rocchi ha deciso di sospendere Federico La Penna per un mese dopo il caso Inter-Juve, che ha portato anche alla denuncia per minacce. La decisione arriva dopo un episodio che ha fatto discutere e ha coinvolto direttamente l’arbitro, che si trova ora sotto inchiesta. La Penna, infatti, ha ricevuto accuse di aver subito pressioni e minacce, spingendo la procura a intervenire con fermezza.

Il designatore Gianluca Rocchi sceglie la linea del rigore e della tutela: Federico La Penna si avvia verso uno stop forzato di almeno un mese. La direzione del Derby d'Italia, macchiata dal caso dell'espulsione di Kalulu, è stata bollata dai vertici dell'AIA come inficiata da una "decisione chiaramente errata". Nonostante l'ipotesi di un rientro immediato per superare lo shock tecnico, prevarrà la necessità di restituire serenità al fischietto romano, apparso profondamente scosso dagli eventi post-gara. La vicenda ha però tragicamente superato i confini del rettangolo di gioco. La Penna, avvocato di professione, ha sporto formale denuncia alla Polizia Postale a seguito di una gravissima ondata di minacce ricevute sui social network.