Paolo Ziliani ha condiviso su X alcune domande e risposte riguardo alle possibili evoluzioni del caso Rocchi. Secondo quanto riportato, la Juventus ha patteggiato una sanzione di 718 mila euro, mentre l’Inter potrebbe ottenere una penalizzazione di circa 7,18 milioni di euro. Queste cifre sono state oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli ufficiali sui provvedimenti in fase di definizione.

Paolo Ziliani ha pubblicato su X una serie di domande e risposte sugli sviluppi possibili del caso Rocchi. Dieci quesiti che provano a tracciare una mappa di quello che potrebbe succedere dopo l’indagine per frode sportiva aperta dalla Procura di Milano. Ne riportiamo i passaggi più significativi. La Procura Figc può riaprire l’inchiesta sportiva?. La prima domanda è quella che tutti si pongono: i fatti nuovi emersi dal documento della Procura di Milano in cui Rocchi risulta indagato possono portare a una riapertura dell’inchiesta anche in campo sportivo? La risposta di Ziliani è netta: “ Assolutamente sì. Ed è ciò che avverrà”. La Procura FIGC chiederà le carte alla Procura di Milano e riaprirà l’istruttoria.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ziliani sul caso Rocchi: “La Juve patteggiò per 718mila euro, l’Inter potrebbe cavarsela con 7,18”

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