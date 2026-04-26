Prima della partita contro il Torino, il centrocampista dell’Inter ha espresso la volontà di conquistare i tre punti e di mostrare la forza della squadra. Ha parlato anche del suo ruolo in campo, offrendo alcune considerazioni sulla sua posizione e sulle aspettative in vista del match. Le sue parole sono state rilasciate subito prima dell’inizio della gara, in un momento di attesa prima del fischio d’inizio.

di Alberto Petrosilli Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di oggi contro il Torino: le sue dichiarazioni. Intervistato da Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Torino-Inter, Piotr Zielinski ha mostrato grande serenità e determinazione PAROLE – « Stiamo vivendo queste ore come al solito, abbiamo preparato benissimo la partita: sappiamo cosa vuol dire vincere oggi, vogliamo dimostrare la nostra forza e fare i tre punti. Regista? Quest’anno quando è mancato Calha ho avuto la fortuna di giocare lì, poi c’è stato un cambiamento di pensiero mio e mi è piaciuto molto di più rispetto all’anno scorso.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski prima di Torino Inter: «Vogliamo dimostrare la nostra forza e prenderci i tre punti. Sul mio ruolo…»

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