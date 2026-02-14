Rammaricato per la sconfitta, Maita, il capitano del Benevento, si mostra determinato a non mollare. Nonostante le difficoltà, il centrocampista sottolinea che la squadra continuerà a lottare e a mettere in campo tutta la propria energia. La squadra ha già in programma di allenarsi duramente questa settimana, convinta di poter migliorare le proprie prestazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Rammaricato Maita, il capitano del Benevento, anche se preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno. Il punto portato a casa contro il Latina continua a muovere la classifica, frena leggermente la corsa inarrestabile ma non scalfisce le convinzioni. “ Dobbiamo continuare a lavorare e spingere forte, certo vincere ci avrebbe fatto piacere e forse oggi staremmo parlando di altro ma è importante prendersi questo punto perchè una gara, quando non puoi vincerla, è importante non perderla. Non sarà certo questo pareggio che ci frena, vogliamo continuare a dimostrare la nostra forza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, il capitano non arretra di un centimetro: “Continueremo a dimostrare la nostra forza”

