Zero bandecchiani poco Patto avanti e un sindaco che ha quasi vinto | verso il voto le spigolature delle liste

Mancano meno di trenta giorni alle elezioni comunali nella provincia di Terni, con circa ottomila cittadini chiamati a votare nei comuni di Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove. Le liste presentate mostrano poche novità e nessuna formazione di “bandecchiani”, mentre il Patto civico si presenta con pochi rappresentanti. Il sindaco uscente di uno dei comuni ha quasi raggiunto la conferma del mandato, mentre le altre liste si preparano a sfidarsi nelle urne.

Manca meno di un mese all’appuntamento elettorale che porterà alle urne circa ottomila cittadini della provincia di Terni, chiamati a rinnovare i consigli comunali di Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove. Fra la giornata di venerdì 24 e ieri, sabato 25 aprile, sono state presentate.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Uggiano La Chiesa verso il voto: i candidati in corsa presentano le listeUGGIANO LA CHIESA – Sfida a due ad Uggiano La Chiesa tra il vicesindaco uscente, Luca Leo, candidato sindaco per “Obiettivo Comune”, e Salvatore... "Andiamo avanti con Basile sindaco di Messina", De Luca annuncia la data della presentazione delle prime listeIl 9 marzo alle 18 incontro al Palacultura per presentare la maggior candidati delle prime dieci liste a sostegno del primo cittadino uscente.