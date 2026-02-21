Andiamo avanti con Basile sindaco di Messina De Luca annuncia la data della presentazione delle prime liste

De Luca ha annunciato che il 9 marzo alle 18 al Palacultura di Messina presenterà il progetto ‘Andiamo Avanti con Basile Sindaco di Messina!’. La conferma arriva dopo settimane di incontri con i candidati e le candidate delle prime dieci liste a sostegno di Federico. L’evento vedrà la partecipazione di molti aspiranti consiglieri comunali, pronti a presentarsi pubblicamente alla vigilia delle prossime elezioni. La data segna un passo importante nella campagna elettorale in città.

Il 9 marzo alle 18 incontro al Palacultura per presentare la maggior candidati delle prime dieci liste a sostegno del primo cittadino uscente. Il progetto presentato dal leader di Sud chiama Nord “Il 9 marzo alle ore 18 presenteremo al Palacultura di Messina il progetto ‘Andiamo Avanti con Basile Sindaco di Messina!’ con buona parte dei candidati e delle candidate delle prime dieci liste per il Consiglio comunale a sostegno di Federico”. Così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, lancia un nuovo messaggio in vista delle elezioni amministrative in programma a Messina. In un post diffuso sui propri canali social, De Luca ha fatto il punto della situazione aggiungendo che: “Oggi sarò tutta la giornata a Messina per impostare le cinque liste di testimonianza a sostegno di Federico Basile, sindaco di Messina.🔗 Leggi su Messinatoday.it

