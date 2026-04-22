Recentemente si è parlato molto dell’oleodotto Druzhba, noto anche come l’oleodotto dell’Amicizia, che è stato oggetto di riparazioni. Intanto, si discute sulla questione di un prestito di 90 miliardi di euro, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle condizioni o sulle modalità di erogazione. La vicenda ha coinvolto diversi attori e ha attirato l’attenzione sull’infrastruttura e sulle sue implicazioni economiche e politiche.

L’oleodotto Druzhba, definito anche l’oleodotto dell’Amicizia, è stato protagonista e antagonista delle ultime settimane. L’Ucraina, a causa di danni strutturali derivati da attacchi russi, ha dovuto interrompere il suo impiego. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito in più occasioni che il Paese non ha mai voluto il blocco né lo ha imposto per ragioni politiche. Eppure, nonostante ciò, l’oleodotto dell’Amicizia è diventato il motivo preminente che ha spinto il primo ministro ungherese uscente, Viktor Orbán, a porre il vesto sul prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. Adesso che Zelensky ha dichiarato che l’oleodotto può riprendere a funzionare, cosa succede? L’oleodotto di Druzhba è ufficialmente riparato, ma adesso?.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zelensky: «Oleodotto Druzhba riparato». Ma il prestito da 90 miliardi di euro?

Zelensky Says Druzhba Pipeline Repaired, Oil Flow to EU Set to Resume After Dispute | APT

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