Zazzaroni puntualizza | Scacciate via i retropensieri sullo scandalo arbitri! Simpatico modo per festeggiare i 20 anni di Calciopoli

Un commento recente ha invitato a lasciar perdere le interpretazioni negative legate allo scandalo sugli arbitri, definendolo un modo curioso per celebrare i venti anni dall’inchiesta nota come Calciopoli. La dichiarazione è arrivata da un giornalista che ha sottolineato come sia meglio evitare retropensieri e polemiche in questa occasione. La discussione si inserisce nel ricordo di un episodio che ha segnato il calcio italiano due decenni fa.

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