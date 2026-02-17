’Doc in Tour’ | 20 anni di storie sullo schermo

Il progetto ‘Doc in Tour’ celebra vent’anni di storie trasmesse sullo schermo, mostrando come il documentario abbia cambiato volto nel tempo. La manifestazione, che ha portato in diverse città italiani cortometraggi e lungometraggi, ha permesso al pubblico di conoscere da vicino le evoluzioni tecniche e le nuove tendenze stilistiche. Tra le iniziative, un evento speciale ha messo in risalto le innovazioni nel montaggio e nelle riprese, attirando appassionati e professionisti.

Ci ha insegnato ad amare il documentario e a guardarne nel tempo le evoluzioni tecniche e stilistiche. Doc in Tour compie 20 anni, festeggia le 300 opere selezionate e presenta il programma del 2026 con 15 opere, che già domani alle 20 porterà al Modernissimo 'Viva Tondelli. Uno scrittore delle nostre parti' di Michael Petrolini, prodotto dalla nostra Regione in collaborazione con D.E-R, l'associazione dei documentaristi emiliano romagnoli, nata proprio nel 2006 e sempre nelle sale del circuito Agis e Fice regionali. Negli ultimi anni entrano nella programmazione di Doc in Tour, anche quelle opere che hanno ricevuto il supporto della nostra Film Commission, ma in passato hanno dato impulso anche a lavori come Fuocoammare di Gianfranco Rosi, Orso d'Oro nel 2016 a Berlino, che dimostrò già dieci anni fa come il documentario sia cinema come la fiction.