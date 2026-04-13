Si avvicina la fine della stagione per l'Olympique de Marseille, con Leonardo Balerdi pronto a lasciare il club francese in estate. Secondo indiscrezioni, il difensore potrebbe trasferirsi in Italia per la prossima stagione. Non sono stati ancora annunci ufficiali, ma le trattative sembrano essere in corso. La sua partenza rappresenta un possibile cambiamento nel reparto difensivo della squadra transalpina.

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© Calcionews24.com - Marsiglia, indiscrezione clamorosa: Balerdi lascerà i francesi in estate! Futuro in Serie A? Ecco dove potrebbe trasferirsi nella prossima stagione

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