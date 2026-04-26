Un episodio di furto di uno zaino si è verificato su un treno che collegava Milano a Genova alla stazione di Pavia. La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di una donna ligure che aveva subito il furto. Grazie alla geolocalizzazione del computer del sospettato, gli agenti sono riusciti a rintracciare e recuperare la refurtiva e a denunciare un uomo per ricettazione.

Pavia, 26 aprile 2026 - Refurtiva recuperata e presunto responsabile denunciato per ricettazione. I carabinieri della Compagnia di Pavia hanno risposto alla richiesta d'intervento lanciata da una donna ligure che era in viaggio sul treno Intercity Milano-Genova. La vicenda è stata resa nota con comunicato stampa diramato dall'Arma oggi, domenica 26 aprile. Alla stazione di Pavia, probabilmente approfittando del momento di confusione con diversi passeggeri che salivano e scendevano dal convoglio, la donna si è accorta che era sparito il suo zaino, con all'interno un computer portatile e altri effetti personali. Ha chiamato immediatamente il 112 per lanciare l'allarme, fornendo indicazioni preziose per i carabinieri che si sono messi subito sulle tracce del ladro, letteralmente seguendo la refurtiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zaino rubato sul treno alla stazione di Pavia: la polizia geolocalizza il ladro grazie al pc

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Buongiorno oggi hanno rubato lo zaino a mio figlio in terminal a Lodi , e’ uno zaino nero the north face . C’è dentro l’abbonamento del pullman Porcu Sebastiano . Se qualcuno dovesse trovarlo potete gentilmente scrivermi grazie - facebook.com facebook