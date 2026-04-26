Zaino rubato sul treno alla stazione di Pavia | il ladro geolocalizzato grazie al pc

Un furto di zaino è avvenuto su un treno in transito tra Milano e Genova alla stazione di Pavia. La proprietaria, una donna ligure, ha chiesto aiuto ai carabinieri, che sono intervenuti sul posto. Grazie alla geolocalizzazione del computer portatile presente nello zaino, i militari sono riusciti a individuare il presunto responsabile e a recuperare la refurtiva. La persona è stata denunciata per ricettazione.

Pavia, 26 aprile 2026 - Refurtiva recuperata e presunto responsabile denunciato per ricettazione. I carabinieri della Compagnia di Pavia hanno risposto alla richiesta d'intervento lanciata da una donna ligure che era in viaggio sul treno Intercity Milano-Genova. La vicenda è stata resa nota con comunicato stampa diramato dall'Arma oggi, domenica 26 aprile. Alla stazione di Pavia, probabilmente approfittando del momento di confusione con diversi passeggeri che salivano e scendevano dal convoglio, la donna si è accorta che era sparito il suo zaino, con all'interno un computer portatile e altri effetti personali. Ha chiamato immediatamente il 112 per lanciare l'allarme, fornendo indicazioni preziose per i carabinieri che si sono messi subito sulle tracce del ladro, letteralmente seguendo la refurtiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Zaino rubato sul treno alla stazione di Pavia: il ladro geolocalizzato grazie al pc Notizie correlate Zaino rubato sul treno alla stazione di Pavia: la polizia geolocalizza il ladro grazie al pcPavia, 26 aprile 2026 - Refurtiva recuperata e presunto responsabile denunciato per ricettazione. Scambia lo zaino sul treno e ruba un pc: denunciato 33enneÈ stato denunciato in stato di libertà dalla polizia di Stato di Vicenza un uomo di 33 anni, di origine maghrebina, ritenuto responsabile di un furto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Zaino rubato sul treno ritrovato in stazione; Zaino rubato su un treno Alta Velocità tra Milano e Verona: denunciato un 33enne a Vicenza; Fermato in stazione a Vicenza con uno zaino rubato a bordo treno: giovane denunciato dalla Polizia di Stato - Polizia di Stato; Rubano sul treno e poi si scagliano contro i poliziotti della Polfer. Zaino rubato sul treno alla stazione di Pavia: la polizia geolocalizza il ladro grazie al pcI carabinieri, avvisati dalla vittima, sono stati guidati dal dispositivo a casa di un 48enne già noto per precedenti reati ... msn.com Furto in stazione a Vicenza: fermato 33enne con zaino e PC rubato su trenoUn furto in stazione a Vicenza è stato sventato dalla Polizia di Stato, che ha denunciato un 33enne sorpreso con uno zaino rubato a bordo treno. vicenzareport.it Buongiorno oggi hanno rubato lo zaino a mio figlio in terminal a Lodi , e’ uno zaino nero the north face . C’è dentro l’abbonamento del pullman Porcu Sebastiano . Se qualcuno dovesse trovarlo potete gentilmente scrivermi grazie - facebook.com facebook