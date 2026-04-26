Nell'ultima giornata di calcio di quinta serie inglese, la partita tra Rochdale e York City si è conclusa con un finale incredibile. Dopo un match combattuto, nel recupero sono stati segnati due gol, uno al minuto 103, che ha consegnato la promozione allo York City. La gara si è rivelata più vicina a un film che a una semplice sfida sportiva, con un finale ricco di emozioni e colpi di scena.

Rochdale-York City partita di quinta serie inglese ha avuto un finale di partita rocambolesco. Il match dell'ultima giornata che vale la promozione ha visto due gol nel recupero, al minuto 103 lo York City ha trovato un posto per il paradiso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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