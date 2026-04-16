Lo York City con due punti è promosso matematicamente con tre no | situazione paradossale in Inghilterra

A due turni dalla conclusione della National League, quinta divisione del calcio inglese, lo York City ha bisogno di conquistare almeno due punti per ottenere la promozione matematica in League Two. La squadra ha accumulato abbastanza punti da essere certa di salire in seconda divisione, mentre altre squadre si trovano ancora in corsa, nonostante alcune abbiano tre punti in più. La situazione crea un paradosso tra le promozioni certe e le esclusioni.

A due giornate dalla fine della National League, quinta divisione del calcio inglese, lo York City ha bisogno di due punti per essere promosso matematicamente in League Two. Con tre punti invece la certezza non ci sarebbe.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Mancuso ce la fa, il Mantova vuole altri tre punti salvezza con lo SpeziaMantova, 11 aprile 2026 – Il Mantova deve confermare tutto il valore della vittoria colta nel finale con l’Entella domenica 12 aprile (fischio... Caro carburanti, Cisal Catania: “Situazione paradossale per inconcludenza politica”Il sindacato evidenzia come il caro vita stia costringendo un numero crescente di cittadini a modificare drasticamente le proprie abitudini... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dimon contro Mamdani. Se alzi le tasse, New York si svuota. E JpMorgan pensa al Texas; New York, ferisce col machete tre persone a Grand Central: aggressore ucciso dalla polizia; Webcam di New York - migliori live cam in tempo reale di New York; Conference - La Fiorentina Ospita Il Crystal Palace Gateshead Vs York City (rsbj06DmyA). Lo York City con due punti è promosso matematicamente, con tre no: situazione paradossale in InghilterraA due giornate dalla fine della National League, quinta divisione del calcio inglese, lo York City ha bisogno di due punti per essere promosso matematicamente ... fanpage.it Lo York City con qualche difficoltà ha portato a casa una vittoria importante per 2-1 contro l'Altrincham, ora si trova al primo posto con due punti di vantaggio rispetto al Rochdale - facebook.com facebook