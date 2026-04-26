Xbox rivoluziona il gaming | il piano per far tornare Halo e Gears

Xbox sta riorganizzando la propria strategia concentrandosi sull'hardware e sulle proprietà intellettuali, con l'obiettivo di rilanciare franchise come Halo e Gears of War. La responsabile del settore ha presentato un piano che punta a rafforzare queste serie storiche, coinvolgendo anche nuovi sviluppatori e investimenti. L'obiettivo è riposizionare l’offerta e attrarre nuovamente i giocatori, in un mercato sempre più competitivo e in evoluzione.

? Cosa sapere Asha Sharma guida la nuova strategia Xbox focalizzata su hardware e proprietà intellettuali.. Il piano prevede il rilancio di Halo, Gears e l'esclusività di The Elder Scrolls VI.. Asha Sharma guida la trasformazione radicale di Xbox attraverso tre titoli esclusivi destinati a consolidare il brand dopo il cambio del logo, l’introduzione di nuova hardware e la revisione dei prezzi del Game Pass. La strategia mira a spostare l’asse della divisione Microsoft verso un modello focalizzato sulla potenza delle proprietà intellettuali originali, abbandonando definitivamente la vecchia filosofia Xbox Anywhere per dare priorità all’esperienza su console e PC.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xbox rivoluziona il gaming: il piano per far tornare Halo e Gears Notizie correlate Xbox Game Studios conferma i rilasci di Gears E-Day e Halo: orari e dettagli dell’uscitaMicrosoft sta conducendo una campagna strategica per il 2026, con l’obiettivo di far rivivere l’ecosistema Xbox in una fase di crescita e... Xbox, un report svela i piani per il 2026 e i periodi di uscita di Gears of War: E-Day e del remake di HaloIl 2026 si preannuncia come un anno strategico per Xbox, chiamata a celebrare i suoi 25 anni in un momento delicato per il brand. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Microsoft rivoluziona Xbox: tagli ai prezzi di Game Pass, ma addio al Day-One per Call of Duty; Asha Sharma prepara la rivoluzione di Xbox: nuove acqusizioni per accelerare la crescita?; Call of Duty addio al day one su Game Pass: Microsoft abbassa prezzi e cambia strategia; Xbox Game Pass: niente più Call of Duty al day one per gli abbonati, rivoluzione o rischio?. Xbox, dopo il nuovo logo ora tocca ai giochi: 3 esclusive per il rilancio definitivoXbox punta a rivoluzionare il gaming con nuovi prezzi, hardware, logo e grandi esclusive in arrivo per rafforzare il brand. everyeye.it Xbox è il nuovo nome di Microsoft Gaming, ecco la strategia futura dell’aziendaAsha Sharma, CEO di Xbox, e Matt Booty hanno annunciato il cambio di nome dell'azienda da Microsoft Gaming a Xbox. vgmag.it Microsoft ha presentato il nuovo logo di Xbox con il rilancio generale della divisione videoludica: il design è praticamente lo stesso ma cambia la colorazione per tornare alla tradizione. - facebook.com facebook Rogue Trooper: Duncan Jones rivoluziona il war movie con Unreal Engine 5, ma senza l'effetto gaming x.com