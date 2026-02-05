La Xbox ha svelato i piani per il 2026, un anno importante che segna i suoi 25 anni. Secondo un report, nel prossimo futuro arriveranno il nuovo capitolo di Gears of War, intitolato E-Day, e anche il remake di Halo. La casa di Redmond punta a rilanciare le sue grandi serie in un momento difficile, con date di uscita ancora da definire, ma con l’obiettivo di sorprendere i fan.

Il 2026 si preannuncia come un anno strategico per Xbox, chiamata a celebrare i suoi 25 anni in un momento delicato per il brand. Secondo un report firmato da Tom Warren, Microsoft starebbe pianificando un calendario di uscite molto ambizioso, dove al centro dell’attenzione ci sono due titoli simbolo: Gears of War: E-Day e il remake Halo: Campaign Evolved. Le indiscrezioni non parlano di date precise, ma delineano finestre di lancio significative. Informazioni che aiutano a capire come Xbox intenda rilanciarsi. Ecco cosa emerge, punto per punto. Il report The Verge spiega che Microsoft vuole concentrare il 2026 attorno ai suoi franchise storici, definiti internamente i “quattro cavalieri”: Forza, Halo, Fable e Gears of War. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xbox, un report svela i piani per il 2026 e i periodi di uscita di Gears of War: E-Day e del remake di Halo

Approfondimenti su Xbox 2026

L’Xbox Developer Direct di gennaio 2026 si concentrerà su alcuni dei titoli più attesi, tra cui Fable, Halo, Gears of War: E-Day e Forza.

The Coalition ha fornito nuovi dettagli su Gears of War: E-Day, il prequel che narra l’evento più importante e traumatico della saga.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Xbox 2026

Argomenti discussi: PS6 potrebbe slittare oltre il 2028, Sony pronta a estendere il ciclo vitale di PS5; NVIDIA, Microsoft e Amazon: pronto un maxi investimento da 60 miliardi in OpenAI?.

Un report svela i piani di Xbox per il 2026 e i periodi di uscita di Gears of War: E-Day e il remake di HaloIl report di The Verge anticipa potenzialmente i piani Xbox per il 2026, segnato da uscite di grande spessore come Forza Horizon 6, Halo: Campaign Evolved, Fable e Gears of War: E?Day ... multiplayer.it

Xbox Next Gen: la finestra di lancio è stata svelata da AMD?Sembrerebbe proprio che AMD abbia rivelato la possibile finestra di lancio della console Xbox di prossima generazione. everyeye.it

Pearl Abyss svela i segreti del suo #CrimsonDesert in un corposo video gameplay commentato: il gioco uscirà il 19 marzo su PS5, Xbox Series X/S e PC. facebook

Pearl Abyss svela i segreti del suo #CrimsonDesert in un corposo video gameplay commentato: il gioco uscirà il 19 marzo su PS5, Xbox Series X/S e PC. x.com