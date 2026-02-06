Xbox Game Studios conferma i rilasci di Gears E-Day e Halo | orari e dettagli dell’uscita

Microsoft annuncia le date di uscita di Gears E-Day e Halo, due titoli attesi per il 2026. La casa di Redmond svela gli orari e i dettagli di lancio, puntando a rafforzare la presenza dell’ecosistema Xbox nel prossimo futuro. I fan possono già prepararsi per le novità che arrivano nei prossimi mesi.

Microsoft sta conducendo una campagna strategica per il 2026, con l’obiettivo di far rivivere l’ecosistema Xbox in una fase di crescita e rinnovamento tecnologico. La società ha annunciato un calendario di rilasci che si snoda su diverse categorie: dal franchise storico come Halo, con un nuovo capitolo intitolato *Campaign Evolved*, alla nuova versione del franchise Gears of War, *Gears E-Day*. Inoltre, il titolo di punta di Xbox, Forza Horizon 6, sarà disponibile il 19 maggio 2026, in versione multipiattaforma anche per PlayStation 5. Le tempistiche, inoltre, indicano che Fable verrà lanciato in autunno, mentre la data di rilascio per Halo si colloca in estate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Xbox Game Studios

La Xbox ha svelato i piani per il 2026, un anno importante che segna i suoi 25 anni.

L’Xbox Developer Direct di gennaio 2026 si concentrerà su alcuni dei titoli più attesi, tra cui Fable, Halo, Gears of War: E-Day e Forza.

