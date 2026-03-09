Xavi Hernández ha dichiarato che Messi era molto legato al Barcellona, ma secondo lui, Joan Laporta, ex presidente e candidato alle prossime elezioni, ha ostacolato il suo ritorno nel 2023. L’ex allenatore ha rivelato questa opinione in un’intervista durante la campagna elettorale del club, che si svolgerà domenica prossima. La questione riguarda la possibilità di rivedere Messi in maglia blaugrana.

Xavi Hernández, ex allenatore del Barcellona,??è entrato nella campagna elettorale del club con un’intervista in cui afferma che Joan Laporta, ex presidente e candidato alle elezioni di domenica prossima, 15, ha impedito il ritorno di Leo Messi nel 2023. Ha detto Xavi a La Vanguardia: “Leo è stato ingaggiato a gennaio 2023, dopo aver vinto la Coppa del Mondo, lo abbiamo contattato e mi ha detto che era ansioso di tornare, e io l’avevo previsto. Abbiamo parlato fino a marzo, e gli ho detto, beh, quando mi darai l’ok, lo dirò al presidente perché la vedo come un’opportunità calcistica. Il presidente ha iniziato a negoziare il contratto con il padre di Leo, e abbiamo avuto l’approvazione della Liga, ma è stato il presidente a mandare tutto all’aria”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Xavi: “Messi era praticamente del Barcellona, ma Laporta ha mandato tutto all’aria”

Así era el FC Barcelona cuando debutó Messi #fútbol

