Xavi svela il clamoroso retroscena | Era cosa fatta per il ritorno di Messi al Barcellona Laporta non dice la verità ecco cos’è successo

Xavi ha rivelato che il ritorno di Lionel Messi al Barcellona sembrava ormai certo, ma alla fine non si è concretizzato. Ha accusato il presidente del club di non aver detto la verità sulla questione, senza fornire ulteriori dettagli. La questione ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando continue polemiche in Catalogna.

