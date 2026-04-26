WWE | Triple H rivela di aver personalmente licenziato Hulk Hogan dopo i commenti razzisti

Nel 2015, Hulk Hogan lasciò la WWE in seguito alla diffusione di commenti razzisti registrati in un video. Recentemente, Triple H ha confermato di aver preso personalmente la decisione di licenziare Hogan in quella occasione. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel mondo del wrestling e ha mantenuto viva la discussione sulla gestione delle controversie all’interno della WWE. Nuovi dettagli emergono in merito ai momenti che portarono all’addio dell’ex wrestler.

L’uscita dalla WWE di Hulk Hogan nel 2015 è senza dubbio ancora oggi una delle uscite più controverse della storia, e nuovi commenti emersi in questo periodo ci forniscono nuovi dettagli sul momento dell’uscita di Hogan. Per chi non lo ricordasse, Hogan vide il suo retaggio macchiarsi in maniera forse mai del tutto sanabile, dopo che emersero alcuni commenti di stampo razzista fatti dallo stesso Hogan tempo addietro e che videro la luce grazie a un video privato dell’Hulkster che venne pubblicato online. L’eco mediatica fu enorme e le reazioni furono immediate e dai toni rabbiosi, al punto che la WWE si vide costretta a interrompere ogni legame con Hogan.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Triple H rivela di aver personalmente licenziato Hulk Hogan dopo i commenti razzisti Notizie correlate Netflix annuncia una docuserie su Hulk Hogan: ecco “Hulk Hogan: Real American” Netflix ha pubblicato nelle scorse ore il trailer della docuserie “Hulk Hogan: Real American”, che debutterà nella piattaforma il 22 aprile. WWE: Hulk Hogan vs Andre the Giant entra nella Hall of Fame 2026La WWE ha annunciato tramite i propri canali social che il leggendario match tra Hulk Hogan e Andre the Giant a WrestleMania 3 riceverà il WWE...