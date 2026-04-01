WWE | Hulk Hogan vs Andre the Giant entra nella Hall of Fame 2026

La WWE ha comunicato sui propri canali social che il celebre incontro tra Hulk Hogan e Andre the Giant sarà inserito nella Hall of Fame 2026. L’annuncio riguarda uno dei momenti più noti della storia del wrestling professionistico, che vede protagonisti due iconici lottatori. La cerimonia si terrà nel corso dell’anno 2026, con dettagli sugli eventi e le modalità di partecipazione ancora da definire.

La WWE ha annunciato tramite i propri canali social che il leggendario match tra Hulk Hogan e Andre the Giant a WrestleMania 3 riceverà il WWE Immortal Moment Award durante la cerimonia della Hall of Fame, prevista per il 17 aprile, la sera prima del weekend di WrestleMania che quest’anno si svolgerà su due giornate. Un omaggio postumo a Hulk Hogan. Hulk Hogan, scomparso lo scorso anno all’età di 71 anni, era già stato introdotto per due volte nella WWE Hall of Fame. Con il riconoscimento dell’ Immortal Moment Award, la WWE aggiunge l’ennesimo omaggio alla sua leggenda, seppur postumo. Il main event di WrestleMania 3: la sfida che ha fatto la storia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Hulk Hogan vs Andre the Giant entra nella Hall of Fame 2026 Articoli correlati AJ Styles entra nella WWE Hall of Fame: l'annuncio epico durante RawUna notte a State Farm Arena ha restituito al wrestling una pagina memorabile, intrecciando il tributo a una carriera con il passaggio di testimone... WWE: Secondo alcune indiscrezioni, Dennis Rodman sarà inserito nella WWE Hall of Fame del 2026Da quanto riferito da fonti interne di ESPN, la leggenda dell’NBA Dennis Rodman sarebbe pronto ad aggiungere un altro gioiello alla sua già illustre... ANDRE THE GIANT vs HULK HOGAN 🔥 #shorts Tutti gli aggiornamenti su Hulk Hogan Temi più discussi: Da Hulk Hogan a John Cena fino a Netflix: gloria, crolli e rinascita della Wwe; Hulk Hogan vs André the Giant di WrestleMania III riceverà l'Immortal Moment Award; Da Hulk Hogan a John Cena fino a Netflix | gloria crolli e rinascita della Wwe; WWE: Eric Bischoff spiega perché Randy Savage non avrebbe funzionato come Terzo Uomo dell'nWo. WWE inducting Hulk Hogan vs. Andre the Giant match into Hall of FameHulk Hogan vs. Andre the Giant from WrestleMania III is the second match to ever earn a WWE Hall of Fame induction. f4wonline.com Hulk Hogan Vs Andre The Giant To Receive WWE Hall Of Fame 2026 Immortal Moment AwardWWE has announced that an iconic match will be honored with the Immortal Moment Award at the 2026 Hall of Fame Ceremony. wrestletalk.com Hulk Hogan e Mr. T hanno formato un celebre tag team nel main event di WrestleMania I il 31 marzo 1985, sconfiggendo Roddy Piper e Paul Orndorff. - facebook.com facebook