Durante un evento dedicato a politica, media e celebrità, si sono verificati degli spari al White House Correspondents’ Dinner. Alla serata erano presenti anche figure note del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui due membri di spicco di una nota organizzazione di wrestling e il presidente di una nota federazione di arti marziali miste. La sicurezza è stata rafforzata e l’evento è stato interrotto immediatamente.

Una serata che avrebbe dovuto essere dedicata all’incontro tra politica, media e celebrità si è trasformata in un momento di forte tensione. Il White House Correspondents’ Dinner, uno degli eventi più esclusivi e seguiti negli Stati Uniti, è stato infatti scosso da un episodio inquietante che ha richiesto l’intervento immediato delle forze di sicurezza. Secondo alcune notizie, alla serata presenziata dal presidente Donald Trump erano presenti anche Shane McMahon, Linda McMahon e Dana White. White, Il CEO della UFC, era presente durante la presunta sparatoria e ha commentato così: “È stato fottutamente incredibile. Mi sono goduto ogni momento. È stata un’esperienza davvero folle e unica”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Spari al White House Correspondents’ Dinner, alla serata presenti anche Shane e Linda McMahon e Dana White

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