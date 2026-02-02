Shane McMahon ha dedicato parole di stima ad AJ Styles, nonostante la sconfitta contro Gunther alla Royal Rumble. L’ex dirigente della WWE ha mostrato rispetto per l’atleta, celebrandolo pubblicamente anche dopo il match, in un gesto che ha sorpreso molti tifosi presenti.

AJ Styles potrebbe aver perso il suo "career match" contro Gunther alla Royal Rumble, ma questo non ha impedito a Shane McMahon di rendergli un tributo sentito e inequivocabile. Ieri, McMahon ha pubblicato su Instagram un messaggio carico di affetto e ammirazione per il suo avversario di WrestleMania 33, celebrandone l'eredità sul ring e l'impatto lasciato nel mondo del wrestling.: "AJ Styles passerà alla storia come uno dei più grandi performer di sempre sul ring. Grazie per la tua amicizia e per aver dato sempre il massimo per intrattenerci ogni singola volta che hai messo piede tra le corde.

© Zonawrestling.net - WWE: Shane McMahon celebra AJ Styles dopo la Royal Rumble

