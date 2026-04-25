WWE | It’s Tiffy Time again! Tiffany Stratton sconfigge Giulia e conqusta lo US Title

Nella prima puntata di SmackDown dopo WrestleMania, Tiffany Stratton ha sfidato Giulia in un match per il titolo degli Stati Uniti. La sfida si è svolta questa notte, con Tiffany che è riuscita a sconfiggere Giulia e a conquistare la cintura. Le due assenti di WrestleMania sono state protagoniste di questa sfida, che ha attirato l’attenzione dei fan.

Due delle grandi assenti di WrestleMania si sono sfidate questa notte nel primo SmackDown post-WrestleMania con in palio il titolo degli Stati Uniti. Si tratta della campionessa Giulia e della sfidante Tiffany Stratton, impegnate in un match che in origine era previsto per la scorsa settimana, ma all’ultimo momento i piani erano cambiati e la Stratton si era dovuta guadagnare la chance titolata battendo Jordynne Grace in un match di SmackDown. Shot esercitata subito e così il match è avvenuto nella prima ora di SmackDown di questa notte. Tiffy (US) Time. Giulia come sempre accompagnata dalla sua manager Kiana James nonostante un piccolo screzio poco prima del match nel corso di un’intervista con Cathy Calley.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: It’s Tiffy Time again! Tiffany Stratton sconfigge Giulia e conqusta lo US Title Dallas was running on Tiffy Time for Tiffany Stratton! Notizie correlate WWE: Tiffany Stratton commenta i rumor sul possibile match a WrestleMania 42Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su un possibile grande match per Tiffany Stratton a WrestleMania 42, ma la stessa superstar ha... WWE: Tiffany Stratton piani audaci e un occhio al passato dopo la qualificazione per elimination chamberTiffany Stratton ha messo gli occhi sul premio dopo la grande vittoria a WWE SmackDown.