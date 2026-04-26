Nella città di Orlando, Ivy Nile ha ottenuto una vittoria significativa al suo debutto nel settore del fitness durante il GRL PWR Championships. L'atleta ha conquistato il titolo nel suo primo evento ufficiale, dimostrando abilità e determinazione. La competizione ha visto la partecipazione di vari atleti, con Nile che si è imposta sugli avversari e si è aggiudicata il riconoscimento nel contesto di questa manifestazione.

Ivy Nile conquista un grande successo nel suo debutto nel fitness al GRL PWR Championships di Orlando. Ivy Nile ha appena aggiunto un altro importante traguardo al suo curriculum, questa volta lontano dal ring. Sabato 25 aprile, Nile ha fatto il suo debutto nelle competizioni di fitness al NPCIFBB Professional League GRL PWR Championship a Orlando, ottenendo risultati a dir poco straordinari. Nile non si è limitata a partecipare: ha dominato la competizione, portando a casa vittorie in diverse categorie già alla sua prima apparizione sul palco. L’evento si è svolto al Wyndham I-Drive Avanti Resort & Conference Center, dove ha gareggiato con il suo vero nome, Emily Andzulis.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ivy Nile trionfa al debutto nel fitness, dominio totale al GRL PWR Championship

Notizie correlate

Saronno trionfa: 8 primi posti e dominio totale aiLa stagione 2026 dell’Italian Skating Saronno ha preso il via con risultati che segnano un punto di partenza eccezionale per la società.

WWE: Rey Mysterio torna e si aggiunge al ladder match per l’Intercontinental Championship a WrestleMania 42Rey Mysterio è tornato a sorpresa durante il Raw del 7 aprile a Houston, presentandosi nel ring dopo il match che ha visto Penta, Dragon Lee e Je’Von...

Contenuti di approfondimento

WWE: Ivy Nile trionfa al debutto nel fitness, dominio totale al GRL PWR ChampionshipIvy Nile conquista un grande successo nel suo debutto nel fitness al GRL PWR Championships di Orlando. Ivy Nile ha appena aggiunto un altro importante traguardo al suo curriculum, questa volta lontano ... zonawrestling.net

WWE RAW Star Ivy Nile Is Looking Yolked For WrestleMania SeasonWWE WrestleMania 42 is right around the corner, and WWE stars are beginning to get ready, including Ivy Nile, who looks more than ready. In a recent post on social media, Nile shared a series of ... sports.yahoo.com