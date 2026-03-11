Saronno trionfa | 8 primi posti e dominio totale ai

La stagione 2026 dell’Italian Skating Saronno è iniziata con un successo clamoroso, conquistando otto primi posti in diverse discipline e dimostrando un dominio totale nelle competizioni. La squadra si è distinta per le prestazioni eccezionali e la vittoria di numerosi premi, portando a casa risultati che rappresentano un avvio di stagione molto positivo.

La stagione 2026 dell’Italian Skating Saronno ha preso il via con risultati che segnano un punto di partenza eccezionale per la società. A partire dal 7 febbraio, l’atleta Anna Rancati si è imposta come protagonista assoluto, classificandosi prima nella sua provincia e seconda nella classifica generale tra tutte le province ai Campionati Interprovinciali Federali. Il successo si è consolidato il 7 marzo a Saronno durante i Campionati Provinciali UISP, dove un nutrito gruppo di atleti della società ha raccolto una serie impressionante di primi e secondi posti. Questa ondata di vittorie conferma non solo il valore degli sportivi, ma anche l’efficacia del lavoro delle allenatrici Isabella Linda Pahontu e Valentina Spetale nel guidare il team verso nuovi traguardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saronno trionfa: 8 primi posti e dominio totale ai Articoli correlati Friuli Venezia Giulia ai primi posti per efficienza della Pubblica amministrazione: l’effetto PnrrIl Friuli Venezia Giulia è tra le Regioni più efficienti d’Italia per Pubblica amministrazione, spinta dall’effetto Pnrr. Italiani scatenati nella prima prova di discesa a Wengen: 3 ai primi 3 posti, Franzoni volaOttimo inizio per l’Italia nel fine settimana di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026.