Durante l'episodio di Raw trasmesso il 7 aprile a Houston, Rey Mysterio ha fatto il suo ritorno a sorpresa, entrando nel ring. La sua presenza ha annunciato la sua partecipazione al ladder match per l’Intercontinental Championship in vista di WrestleMania 42. La sua apparizione ha generato entusiasmo tra i presenti e tra gli appassionati di wrestling, annunciando ufficialmente il suo coinvolgimento nell’evento.

Rey Mysterio è tornato a sorpresa durante il Raw del 7 aprile a Houston, presentandosi nel ring dopo il match che ha visto Penta, Dragon Lee e Je’Von Evans sconfiggere i Los Americanos ( El Grande Americano, Bravo e Rayo ) in un six-man tag team match, con Evans che ha ottenuto lo schienamento su Bravo grazie alla sua OG Cutter. Mysterio si è congratulato con Penta per il suo regno come Intercontinental Champion, parlando sia in inglese che in spagnolo, e ha definito il ladder match di WrestleMania un incontro con il potenziale per diventare uno dei migliori della storia. Poi ha fatto il suo annuncio: “L’anno scorso ho saltato WrestleMania per un infortunio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rey Mysterio torna e si aggiunge al ladder match per l’Intercontinental Championship a WrestleMania 42

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Il 2 Aprile del 2006 Rey Mysterio scrisse la storia conquistando il World Heavyweight Championship a #WrestleMania 22, battendo Kurt Angle e Randy Orton, dopo che pochi mesi prima vinse la #RoyalRumble entrando sul ring con il numero 2. - facebook.com facebook