L’azienda Cam ha annunciato ufficialmente 57 licenziamenti a partire da metà febbraio. La decisione chiude una lunga fase di incertezza, lasciando senza lavoro molti dipendenti dei due stabilimenti di Grumello del Monte e Telgate. I lavoratori hanno ricevuto la comunicazione e ora si preparano a fare i conti con questa perdita, mentre le rappresentanze sindacali cercano di trovare soluzioni alternative. La vertenza si conclude, ma le conseguenze si fanno sentire sulla comunità locale.

L'azienda ha deciso, indietro non si torna: la vertenza Cam è giunta all'epilogo. Il riferimento è all'annunciata ristrutturazione dell'azienda Cam – Il mondo del bambino, attiva dal 1969 con due stabilimenti a Grumello del Monte e Telgate, a pochi passi dai confini bresciani: "Sul finire dell'anno, giudicando insufficiente quanto fatto finora per cercare di tenere in piedi l'attività, Cam ha dichiarato ulteriori 57 esuberi, oggetto delle ultime discussioni e iniziative di agitazione sindacale", si legge in una nota della Cisl. In questi giorni la Rsu aziendale di Fim Cisl e Uilm Uil ha stretto l'accordo per l'incentivazione economica delle fuoriuscite, che in una prima fase (da metà febbraio) verranno gestite su base volontaria e successivamente, fino a luglio, seguiranno i criteri di legge tra cui anzianità di servizio e carichi familiari.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Cam Il mondo del bambino

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cam Il mondo del bambino

Argomenti discussi: L'azienda ha deciso, indietro non si torna: da metà febbraio 57 licenziamenti - BresciaToday; Se l'azienda accede alla mail di un dipendente licenziato viola le norme sulla privacy: cos'ha deciso il Garante; L’azienda che offre di congelare gli ovociti congela anche il (vero) welfare; Mensa, l’Ausl tira dritto: Il servizio migliorerà.

L'azienda ha deciso, indietro non si torna: da metà febbraio 57 licenziamentiL'azienda ha deciso, indietro non si torna: la vertenza Cam è giunta all'epilogo. Il riferimento è all'annunciata ristrutturazione dell'azienda Cam – Il mondo del bambino, attiva dal 1969 con due stab ... bresciatoday.it

Se l'azienda accede alla mail di un dipendente licenziato viola le norme sulla privacy: cos'ha deciso il GaranteIl Garante della privacy si è recentemente espresso in merito ad un caso del 2023, che ha visto come protagonista un amministratore delegato e la sua casella email aziendale, utilizzata dalla società ... corriere.it

L'azienda lo ha deciso su sollecitazione della società Cimet di Davide Catalano, che gestisce un punto vendita Enel a Niscemi #Gela #Niscemi #Attualita - facebook.com facebook