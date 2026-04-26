WTA Madrid 2026 risultati 26 aprile | si salva Elena Rybakina fuori Jessica Pegula

Il terzo turno del singolare femminile al WTA 1000 di Madrid si è concluso con la qualificazione di Elena Rybakina e l'eliminazione di Jessica Pegula. La competizione sulla terra battuta spagnola ha definito gli ottavi di finale, che si disputeranno tutti domani. Nessuna giocatrice italiana è ancora in gara nel torneo.

Si completa il terzo turno del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Madrid 2026, ormai privo di tenniste italiane ancora in corsa: sulla terra battuta iberica in altura definiti gli ottavi di finale, che si disputeranno tutti nella giornata di domani. L’impresa di giornata la firma l’ ucraina Marta Kostyuk, numero 26 del tabellone, che elimina la numero 5 del seeding, la statunitense Jessica Pegula, sconfitta con lo score di 6-1 6-4, e domani affronterà l’altra statunitense Caty McNally, che piega la ceca Katerina Siniakova, battuta per 6-3 2-6 7-6 (2). La ceca Linda Noskova, testa di serie numero 13, approfitta del forfait della russa Liudmila Samsonova, numero 20 del tabellone, ed avanza senza scendere in campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Madrid 2026, risultati 26 aprile: si salva Elena Rybakina, fuori Jessica Pegula Notizie correlate Pronostico e quote Elena Rybakina – Jessica Pegula, WTA Miami 25-03-2026Elena Rybakina e Jessica Pegula inizieranno la loro sfida sul campo centrale dell’Hard Rock Stadium quando in Italia saranno le ore 18:00. WTA Madrid 2026, Rybakina soffre ma vince. Agli ottavi anche Gauff e Pegula, eliminata GrantSi sono delineati anche gli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone del WTA 1000 di Madrid. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: WTA Madrid 2026, risultati 26 aprile: si salva Elena Rybakina, fuori Jessica Pegula; RECAP! Day 5: l'Italia fa 2 su 3. Osaka raggiunge Sabalenka, Tsitsipas elimina Bublik; Mutua Madrid Open ATP WTA 2026; WTA Madrid, Gauff agli ottavi: stasera Rybakina e Ostapenko LIVE su SuperTennis. WTA Madrid 2026, Rybakina soffre ma vince. Agli ottavi anche Gauff e Pegula, eliminata GrantSi sono delineati anche i sedicesimi di finale nella parte bassa del tabellone del WTA 1000 di Madrid. Dopo la bella vittoria all'esordio, Tyra Caterina ... oasport.it WTA Madrid: fuori Grant. Rybakina tra alti e bassi, ok GauffTennis | Senza categoria | Finisce al secondo turno del tabellone principale il bel cammino nel WTA 1000 a Madrid di Tyra Caterina Grant, passata attraverso le qualificazioni e che ... oktennis.it La fresca campionessa del torneo di Stoccarda Elena Rybakina arriva a Madrid come una delle principali favorite al titolo. Altra occasione per alimentare la rivalità con Aryna Sabalenka. LE SUE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA - facebook.com facebook Elena Rybakina trionfa a Stoccarda e diventa #1 nella race Battuta Karolina Muchova in due set, 7-5 6-1. L’ottava vittoria consecutiva a Stoccarda le permette di ottenere la sua seconda Porsche x.com