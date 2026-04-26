LIVE Errani Paolini-Siegemund Zvonareva 6-4 3-0 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | break delle azzurre

Nella partita tra Errani e Paolini e le avversarie Siegremund e Zvonareva, le italiane hanno ottenuto un break nel secondo set, portandosi sul 3-0. La sfida si sta svolgendo al torneo WTA di Madrid 2026 e viene trasmessa in diretta. Sono in corso anche altre partite, come quella tra Musetti e Griekspoor alle 11.00 e Sinner e Moller, che inizierà non prima delle 16.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 Siegemund al servizio. 3-0 Larga la risposta di diritto incrociato della nativa di Mosca. 40-15 Largo il rovescio lungolinea della classe ’84. 30-15 Doppio fallo della nativa di Bologna. 30-0 Lunga la volée di rovescio lungolinea di Zvonareva. 15-0 Volée di diritto lungolinea vincente della classe ’96. Serve Errani. 2-0 In rete il diritto incrociato della teutonica. 15-40 In rete il diritto lungolinea della nativa di Mosca. Ci sono tre palle break. 15-30 Rovescio incrociato vincente della russa. 0-30 Risposta di rovescio lungolinea vincente di Errani.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 6-4, 3-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break delle azzurre Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: a breve l’ingresso in campo delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 4-3, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: le avversarie delle azzurre recuperano il break di svantaggio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Errani/Paolini puntano ai quarti a Madrid: ora live SuperTennis; LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: match non semplice per le azzurre; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 4-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak del duo russo-tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 0-15 ... oasport.it Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid Musetti (12:30) Errani/Paolini (13:00) Sinner (16:00) Forza ragazzi Canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Wta anche su SuperTennis con streaming su SuperTenniX FITPtenni - facebook.com facebook