LIVE Errani Paolini-Siegemund Zvonareva 2-1 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio

Nella prima fase di gioco del torneo di Madrid, Errani e Paolini hanno affrontato le avversarie Siegermund e Zvonareva, portandosi avanti con un punteggio di 2-1. Finora, non sono stati segnati break in avvio, e sono in corso gli aggiornamenti in tempo reale. Sono previste anche altre partite nelle prossime ore, tra cui Musetti contro Griekspoor e Sinner contro Moller, con orari stabiliti e dirette disponibili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 Serve Siegemund. 2-1 Largo il diritto lungolinea giocato in difesa della nativa di Filderstadt. 40-15 In rete la volée di rovescio incrociato della tedesca. 30-15 In rete il diritto incrociato della classe ’84. 15-15 In rete il diritto incrociato giocato in attacco di Siegemund. 0-15 Risposta di rovescio lungolinea vincente della russa. Errani al servizio. 1-1 Lunga la risposta di rovescio lungolinea della nativa di Bologna. 40-30 Larga la volée di diritto lungolinea giocata in rincorsa della teutonica.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 2-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio Notizie correlate Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 0-1, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: break in avvio della tedesca e della russa LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: inizia la partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Errani/Paolini puntano ai quarti a Madrid: live SuperTennis alle 13; LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: match non semplice per le azzurre; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: bagel di Sonmez su Sierra che si aggiudica il primo set. A seguire le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 ... oasport.it Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid Musetti (12:30) Errani/Paolini (13:00) Sinner (16:00) Forza ragazzi Canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Wta anche su SuperTennis con streaming su SuperTenniX FITPtenni - facebook.com facebook