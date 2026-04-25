A Foz do Iguaçu, in Brasile, si è svolta la prima tappa della World Boxing Cup, una competizione di pugilato dilettantistico con dodici italiani coinvolti, otto uomini e quattro donne. Le semifinali hanno visto scontrarsi i rappresentanti italiani, concludendo la loro corsa in questa fase e conquistando il terzo posto complessivo nel torneo. La competizione continua con le fasi finali che si terranno nelle prossime giornate.

A Foz Do Iguaçu (Brasile) siamo entrati nella fase calda della prima tappa della World Boxing Cup, appuntamento di pugilato dilettantista a cui hanno preso parte dodici italiani (otto uomini e quattro donne). Soltanto due azzurri sono riusciti a spingersi fino alle semifinali, entrambi battuti nella giornata odierna in terra sudamericana: non ci saranno nostri portacolori negli atti conclusivi. Dean Nwokedi Chime è stato sconfitto dal padrone di casa Isaias per split decision: il brasiliano si è imposto per 4-1 e avrà così la possibilità di combattere per il titolo nella categoria fino a 90 kg, mentre il nostro peso massimo dovrà accontentarsi del gradino più basso del podio dopo aver regolato l’irlandese Marley agli ottavi di finale e aver superato l’inglese Scott per walkover.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chime e Guidi Rontani battuti nelle semifinali della World Boxing Cup: italiani terzi in Brasile

Notizie correlate

World Boxing Cup 2026: Gabriele Guidi Rontani va in semifinale, si ferma CarusoSono due i pugili italiani che hanno preso la via del ring tra il pomeriggio e la notte della World Boxing Cup in Brasile.

World Boxing Cup, Rontani in semifinale. Stop per CarusoLa World Boxing Cup in Brasile regala emozioni: Gabriele Rontani è riuscito a qualificarsi in semifinale.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: World Boxing Cup 2026: Gabriele Guidi Rontani va in semifinale, si ferma Caruso; World boxing Cup 1° STAGE BRAZIL 2026 - ITABOXING MATCHDAY 5 - RISULTATI; World Boxing Cup 2026: Chime è in semifinale, podio garantito. Risultati e cronaca Azzurra; Dean Chime sfrutta il walkover e vola in semifinale alla World Boxing Cup. Tre cocenti eliminazioni per l’Italia.

World Boxing Cup 2026: Gabriele Guidi Rontani va in semifinale, si ferma CarusoSono due i pugili italiani che hanno preso la via del ring tra il pomeriggio e la notte della World Boxing Cup in Brasile. A Foz do Iguacu, città fondata ... oasport.it

Guidi Rontani si fa valere nella World Boxing Cup x.com

Guidi Rontani si fa valere nella World Boxing Cup - facebook.com facebook