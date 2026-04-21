Boxe l’Italia debutta con 5 vittorie nella World Boxing Cup | Chime e Gemini ai quarti

A Foz do Iguaçu, in Brasile, è iniziata la prima tappa della World Boxing Cup. L’Italia partecipa con dodici pugili, otto uomini e quattro donne. Finora, cinque atleti italiani hanno ottenuto vittorie e sono stati qualificati per i quarti di finale, tra cui Chime e Gemini. La competizione coinvolge diverse nazioni e prosegue con incontri di qualificazione.

A Foz Do Iguaçu (Brasile) è incominciata la prima tappa della World Boxing Cup, a cui l’Italia prende parte con dodici pugili (otto uomini e quattro donne). Nella prima giornata sono saliti sul ring sei azzurri, conquistando cinque vittorie e incassando una sola sconfitta. Dean Nwokedi Chime si è distinto tra i pesi massimi (90 kg), regolando l’irlandese Marley per 4-1 e meritando il quarto di finale contro l’inglese Scott. Approda ai quarti di finale anche Melissa Gemini, che ha regolato l’uruguayana Cabrera per 3-1 tra le 75 kg e ora affronterà la brasiliana Santos. Gianluigi Malanga si è imposto per split decision (3-2) contro il moldavo Cebotari e prosegue la propria avventura tra i 75 kg: agli ottavi di finale incrocerà il francese Traorè.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boxe, l’Italia debutta con 5 vittorie nella World Boxing Cup: Chime e Gemini ai quarti Notizie correlate L’Italia debutta nella Division I di World Cup con la Spagna: torna il Classico della pallanuotoL’obiettivo è quello di conquistare il pass per le finali di Sydney in programma dal 22 al 26 luglio, ulteriore tappa nel cammino di crescita di una... Pugilato, l’Italia alla World Boxing Cup in Brasile: 12 azzurri in gara a Foz do Iguaçu dal 20 al 26 aprileAl Rafain Palace Hotel la prima tappa del torneo internazionale con 8 uomini e 4 donne della spedizione italiana.