? Cosa sapere La soluzione del Wordle del 24 aprile è la parola DRUNK.. Il gioco gestito da NYT Games ha trasformato un software privato in fenomeno globale.. Il 24 aprile 2026, il rompicapo linguistico di Wordle propone una sfida basata su un termine legato al mondo delle bevande, richiedendo ai giocatori una strategia precisa per sbloccare la soluzione di cinque lettere che inizia con la lettera D. Il gioco, nato originariamente come un regalo personale dell’ingegnere Josh Wardle per la sua compagna, ha superato i confini della semplice curiosità tecnologica per trasformarsi in un fenomeno globale. La popolarità del titolo ha spinto la creazione di varianti sviluppate dai fan, come il sistema a battaglia reale Squabble, l’identificazione musicale tramite Heardle e le versioni multi-parola quali Dordle o Quordle.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wordle 24 aprile: la sfida linguistica che punta su una parola “D

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