A fine 2022, James Vowles ha deciso di diventare team principal della Williams, scegliendo questa squadra tra tre offerte ricevute nello stesso periodo. In un'intervista, ha spiegato che sono state diverse considerazioni a portarlo a optare per la scuderia storica, dopo aver analizzato attentamente le possibilità e i progetti a lungo termine. La sua decisione è stata presa in soli sette giorni, secondo quanto dichiarato.

James Vowles ha svelato i motivi che lo hanno spinto a accettare il ruolo di team principal presso la Williams, preferendo la scuderia storica rispetto ad altre tre proposte ricevute alla fine del 2022. Il tecnico britannico, che nel 2023 ha preso le redini del team di Grove dopo una carriera iniziata come stratega capo della Brawn GP nel 2009, ha descritto un processo decisionale rapidissimo, culminato con la firma del contratto appena sette giorni dopo un primo colloquio decisivo. L’attrazione per un marchio leggendario e l’investimento strutturale. La scelta di Vowles non è stata frutto di una lunga trattativa, ma di una sintonia immediata con la filosofia della squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vowles svela il segreto: perché ha scelto Williams in soli 7 giorni

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