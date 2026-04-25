James Vowles ha commentato le possibilità future di Carlos Sainz nel mondo della Formula 1, sottolineando come il pilota possa avere successo anche come team principal. La discussione nasce dalle recenti speculazioni sul possibile percorso professionale di Sainz dopo la carriera in pista. Vowles ha espresso fiducia nelle capacità del pilota, senza tuttavia confermare alcun piano concreto o accordo ufficiale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro di Carlos Sainz in Formula 1 sta generando discussioni interessanti, specialmente dopo le lusinghiere parole di James Vowles, team principal della Williams. Vowles ha elogiato le qualità di leadership del pilota Ferrari, suggerendo che Sainz potrebbe avere un futuro brillante anche al di fuori della pista. In un’intervista con Diario AS, Vowles ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento di Sainz, descrivendolo come una figura che non s’arrende mai e non cerca colpe in caso di insuccesso. “Carlos è un incredibile leader.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carlos Sainz potrebbe diventare un team principal di successo in F1, secondo James Vowles.

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