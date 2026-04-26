Webcam erotica | il successo di DirtyRoulette e il mito di Omegle

Dal 2010, piattaforme di chat video erotiche come DirtyRoulette utilizzano tecnologie simili a quella di Flingster per mettere in contatto utenti tramite webcam. DirtyRoulette si è affermata come una delle destinazioni più popolari in questo settore, attirando un gran numero di utenti che cercano incontri casuali online. Questi servizi consentono di avviare conversazioni senza registrazione, spesso con funzionalità di randomizzazione delle connessioni.

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