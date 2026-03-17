Gli occhi degli altri recensione | la coltre erotica di un dramma profetico

Un film che trae ispirazione da una nota vicenda di cronaca e che, attraverso la regia di Andrea De Sica, si presenta come un’opera di cinema raffinato e complesso. La pellicola affronta temi delicati e si distingue per un approccio che coinvolge lo spettatore, mescolando elementi drammatici e sensuali. La narrazione si sviluppa con attenzione ai dettagli, creando un’atmosfera che invita a riflettere.

Partendo da una famigerata storia di cronaca, Andrea De Sica struttura un cinema raffinato e non banale, capace di inquietare e sorprendere. Protagonisti Jasmine Trinca e Filippo Timi. Pazzeschi. È innegabile: Andrea De Sica è tra i pochi autori italiani - sì, autori - a cercare strade diverse e linguaggi, se vogliamo, estremi. Un merito, senza dubbio. Per il coraggio, per la visione dell'insieme narrativo - e quindi storia ed estetica -, per la capacità di dirigere gli interpreti. L'aveva dimostrato con l'esordio, I figli della notte (uscito nel lontano 2017), rafforzando estro e bravura con Non mi uccidere, e con la serie Baby. Ora, il film della maturità: Gli occhi degli altri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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