Vi proponiamo Tele.raccomando, la rubirca del piccolo schermo a cura di Klaus Davi CHI SALE (Michael Jackson-Ultime rivelazioni) Più se ne parla male e più il suo mito resiste. Un po’ una metafora della politica come viene vissuta oggi da certi ambiti della sinistra che esistono solo in funzione della denigrazione e della delegittimazione degli avversari. Intendiamoci, nessuno intende minimizzare ciò di cui è stato accusato Michael Jackson, ma colpisce che certi lati “oscuri” della sua vita privata, la cui veridicità non è mai stata chiarita, non facciano altro che alimentarne la leggenda tra fan e non. Questo spiega il successo dei tre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jackson tra mito e detrattori: un successo di share

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