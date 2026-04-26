A Washington D.C., un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver aperto il fuoco durante un evento con la stampa in cui era presente il presidente degli Stati Uniti. Non risultano persone ferite. La sparatoria si è verificata mentre il presidente incontrava l’associazione dei corrispondenti della Casa Bianca. La polizia ha catturato il sospetto, che ora è sotto custodia. La scena si è svolta senza ulteriori incidenti.

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Washington D.C. dopo aver sparato diversi colpi di pistola all’evento dove il presidente Usa Donald Trump stava incontrando l’associazione dei corrispondenti della Casa Bianca. Il galà della White House Correspondents’ Association si teneva all’Hotel Hilton della capitale statunitense. Informazioni preliminari puntano a identificare il sospettato come Cole Tomas Allen, 31 anni, ingegnere di Torrance, California, che sarebbe risultato legalmente registrato come ospite all’Hilton e avrebbe dunque potuto cercare di sorprendere la security. Gli agenti del Secret Service e dell’Fbi hanno fermato e disarmato il sospetto dopo che si era intrufolato di corsa e aveva provato a sparare dei colpi.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Washington, spari all’evento di Trump con la stampa. Nessun ferito, sospetto arrestato

Notizie correlate

Spari Idf contro mezzo Unifil con soldati italiani a Beirut. Nessun ferito. ?Tajani convoca l'ambasciatore israelianoUn gravissimo incidente diplomatico e militare ha coinvolto il contingente italiano in Libano nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026.

Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna, nessun feritoMomenti di tensione a Beverly Hills, dove la villa della cantante Rihannad è stata presa di mira da alcuni colpi d’arma da fuoco.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Attentato a Washington, Trump salvato: spari e un agente colpito, cosa è successo; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Una persona ha aperto il fuoco al Gala dei media, arrestata. Trump al sicuro.

Spari all’Hilton di Washington durante la cena dei corrispondenti: paura a pochi metri da TrumpUn uomo armato apre il fuoco durante il gala della stampa alla Casa Bianca. Evacuati presidente e vertici del governo, ferito un agente ... gazzettadelsud.it

Spari al Washington Hilton: Trump evacuato e un agente feritoIl presidente è stato scortato via mentre la polizia arrestava un uomo: un agente è stato ferito ma non è in pericolo di vita ... notizie.it

la Repubblica. . L'inviato di Repubblica, Paolo Mastrolilli, era presente nella sala dell'hotel di Washington in cui si svolgeva la cena di Donald Trump con i giornalisti accreditati. Il suo racconto - facebook.com facebook

Ministro Giorgetti ha incontrato oggi a Washington il segretario del Tesoro Scott Bessent. Al centro del colloquio, molto cordiale e costruttivo, l’impatto economico del conflitto in Medioriente e le relazioni bilaterali x.com