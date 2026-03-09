Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills | arrestata una donna nessun ferito

Una donna è stata arrestata a Beverly Hills dopo aver sparato contro la villa di una cantante. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, che si è verificato in un quartiere residenziale. La polizia è intervenuta sul posto e ha condotto le indagini per chiarire quanto accaduto. La scena ha attirato l’attenzione di vicini e passanti, mentre le forze dell’ordine hanno assicurato la zona.

Momenti di tensione a Beverly Hills, dove la villa della cantante Rihannad è stata presa di mira da alcuni colpi d'arma da fuoco. Una donna di circa trent'anni è stata arrestata dopo che tra i cinque e i sette spari sono stati esplosi contro il cancello della proprietà, senza provocare feriti. Secondo quanto riportato dalla Cnn, l'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica nella zona residenziale della città californiana di Los Angeles, dove la popstar originaria delle Barbados possiede una delle sue residenze. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato l'intervento degli agenti e l'arresto della sospettata poco dopo la sparatoria.