Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Washington dopo aver sparato durante una cena con i giornalisti di Trump. La polizia ha fermato Cole Tomas Allen, che dovrà affrontare accuse di uso di arma da fuoco in un crimine violento e di aggressione. L’incidente si è verificato durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze delle ferite o sulla dinamica dell’accaduto.

Un uomo di 31 anni ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di Washington, dove era appena iniziata l'annuale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, la prima con la partecipazione di Donald Trump dopo il suo insediamento nel gennaio 2025. L'uomo, identificato come Cole Tomas Allen, è riuscito a entrare nella struttura armato di un fucile, una pistola e diversi coltelli e ha esploso quattro colpi di pistola prima di venir bloccato dagli agenti dei servizi segreti, presenti in modo massiccio sul posto per l'evento. La sparatoria, stando a quanto riferito dalla stampa statunitense, è avvenuta alle 20.36, le 2.36 ora italiana, nella lobby dell'hotel, a circa 50 metri dalla sala in cui era appena iniziata la cena dei corrispondenti della Casa Bianca.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Washington, spari alla cena di Trump con i giornalisti. Arrestato Cole Tomas Allen

Shooting at Donald Trump’s Event: Moment Shooter Was Arrested | First Video | Who Shot At Trump

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