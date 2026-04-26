Washington sotto choc | il film della sparatoria e i dubbi sulla sicurezza

Sabato sera a Washington, con oltre duemila persone presenti in un evento di gala, si sono udite delle detonazioni che hanno interrotto bruscamente la serata. La sparatoria si è verificata tra le luci e gli abiti eleganti, generando immediatamente confusione tra i presenti. Dopo i colpi, le autorità hanno avviato le operazioni di emergenza e messo in atto misure di sicurezza. La scena è stata documentata da testimoni e filmati di sicurezza.

Washington, sabato sera. Luci, abiti da gala, oltre duemila invitati. Poi il rumore secco degli spari. In pochi secondi la cena dei corrispondenti della Casa Bianca - uno degli eventi mediatici più simbolici degli Stati Uniti - si trasforma in una scena da film: panico, agenti armati sul palco, il presidente evacuato. Quella che emerge in queste ore è una sequenza ancora parziale ma già molto chiara in alcuni punti chiave. Un attacco che non è riuscito a entrare nel cuore dell’evento, ma che solleva interrogativi profondi sulla sicurezza. Ironia della sorte l'attentato è avvenuto nello stesso hotel dove più di quarant’anni fa un altro presidente in carica rischiò di perdere la vita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it Notizie correlate Brindisi, assalto a un portavalori e sparatoria sulla Statale: il video sembra un filmUn assalto degno di un film d’azione si è consumato questa mattina sulla strada statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza... SS36: Incidente tra giovani a Carate Brianza, riaccendono i dubbi sulla sicurezza della strada.Un incidente stradale avvenuto sabato sera, 14 febbraio 2026, sulla SS36 all’altezza dell’uscita di Carate Brianza ha visto coinvolti due giovani di...