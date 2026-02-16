SS36 | Incidente tra giovani a Carate Brianza riaccendono i dubbi sulla sicurezza della strada

Un incidente tra giovani a Carate Brianza ha coinvolto due veicoli e ha causato il ferimento di un ragazzo di 20 anni. La collisione si è verificata questa mattina lungo la strada statale 36, in un punto dove spesso si registrano sorpassi azzardati. La macchina su cui viaggiava il giovane si è scontrata con un’altra vettura, portando alla chiusura temporanea della carreggiata. Questo episodio riporta all’attenzione la scarsa sicurezza della strada, spesso teatro di incidenti simili.

Incidente in Valassina: giovane in codice giallo, riaccendono i riflettori sulla sicurezza della SS36. Un incidente stradale avvenuto sabato sera, 14 febbraio 2026, sulla SS36 all'altezza dell'uscita di Carate Brianza ha visto coinvolti due giovani di 27 e 33 anni. Uno dei due è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Desio. L'evento riporta all'attenzione le criticità di un'arteria trafficata e solleva interrogativi sulla sicurezza di un tratto stradale spesso teatro di sinistri. Dinamica dell'incidente e soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 18:43 di sabato, quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti una collisione tra due veicoli sulla SS36.