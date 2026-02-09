Brindisi assalto a un portavalori e sparatoria sulla Statale | il video sembra un film

Questa mattina sulla statale 613 tra Lecce e Brindisi, all’altezza di Tuturano, si è verificato un tentativo di furto a un portavalori. I banditi hanno aperto il fuoco durante il colpo, creando un vero e proprio spettacolo da film d’azione. La sparatoria ha messo in fuga i malviventi, che sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il video dell’accaduto sta facendo il giro sui social, con immagini che sembrano uscite da un film.

Un assalto degno di un film d’azione si è consumato questa mattina sulla strada statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di Tuturano. Un furgone portavalori dell’azienda Btv-Battistolli è stato preso d’assalto da un commando ben organizzato, dando vita a scene che hanno lasciato increduli gli automobilisti in transito. L’operazione è stata pianificata nei minimi dettagli: i malviventi hanno posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo e lo hanno incendiato, costringendo così il portavalori a fermarsi. A quel punto è entrato in azione un commando composto da almeno due auto, una delle quali equipaggiata con un lampeggiante simile a quello utilizzato dalle auto della Polizia, un dettaglio che dimostra il livello di preparazione del colpo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Brindisi, assalto a un portavalori e sparatoria sulla Statale: il video sembra un film Approfondimenti su Brindisi Assalto Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi. Arrestati tre banditi VIDEO Questa mattina, sulla statale Lecce-Brindisi, un commando ha assaltato un portavalori. Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Brindisi-Lecce. Arrestati tre banditi VIDEO Un assalto armato ha seminato il panico sulla statale tra Brindisi e Lecce. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Brindisi Assalto Argomenti discussi: Assalto a portavalori: conflitto a fuoco coi carabinieri durante l’inseguimento. Due fermi; Terrore sulla statale: portavalori assaltato da finti poliziotti e sparatoria sulla Brindisi-Lecce. Due arresti VIDEO; Nuovo assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: superstrada bloccata; Assalto al portavalori sulla Brindisi–Lecce: camion in fiamme all’altezza di Tuturano. Due fermi. Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieriLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it Assalto a un portavalori in Brindisi: due arresti dopo il colpoQuesta mattina, la superstrada 613, che collega Brindisi a Lecce, è stata teatro di un audace assalto a un portavalori. Gli eventi si sono svolti in un clima di grande tensione, culminando in un inseg ... notizie.it Sparatoria sulla Brindisi-Lecce per l’assalto a un portavalori: nel corso dell’inseguimento si è inserita anche l’auto di un carabinieri di rientro a casa al termine del turno di lavoro di notte. I proiettili hanno forato l’auto, i militari sono vivi per miracolo. facebook Assalto a portavalori con finte auto della polizia a Brindisi e sparatoria con carabinieri: 2 fermati, il video x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.