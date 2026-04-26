Walker Meghnagi ha accusato l’Anpi di antisemitismo, dichiarando di voler denunciare l’associazione e di desiderare un incontro con il Papa e il Presidente della Repubblica. La polemica riguarda la contestazione e l’eventuale espulsione della Brigata Ebraica durante il corteo del 25 aprile, con Meghnagi che afferma che l’Anpi avrebbe organizzato questa azione per aver espresso un “no agli ebrei” all’interno del corteo.

Milano – L’affondo è durissimo: “La Brigata Ebraica contestata e cacciata dal corteo del 25 Aprile? L’Anpi ha organizzato tutto questo perché sin dall’inizio aveva detto “no agli ebrei al corteo“”. Il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi, sotto scorta per le minacce ricevute, pronuncia queste parole in mattinata, a margine delle cerimonia “Alleati, Partigiani, Brigata ebraica“. Il presidente nazionale e quello milanese dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo e Primo Minelli, replicano sostenendo che “le dichiarazioni del presidente della Comunità ebraica sono farneticanti e provocatorie” e preannunciando “una denuncia per diffamazione”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Walker Meghnagi attacca l’Anpi: “Li denuncio, sono antisemiti. Voglio incontrare il Papa e Mattarella”

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