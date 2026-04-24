Nairo Quintana ha vinto la seconda tappa della Vuelta Asturias 2026, un risultato che lo rende felice e soddisfatto. Durante la gara, ha dedicato la vittoria a uno scomparso noto nel mondo del ciclismo. La corsa si svolge in Spagna e vede la partecipazione di diversi corridori professionisti. La vittoria di Quintana segna un momento importante per il suo ritorno in forma dopo alcuni mesi.

La seconda tappa dell’edizione 2026 della Vuelta Asturias consegna yacht un gradito ritorno al successo. Il colombiano Nairo Quintana vince infatti per distacco la Llanes -Pola de Lena di 140,8 chilometri. Il corridore della Movistar Precede di 26” lo spagnolo Adrià Pericas della UAE Team Emirates-XRG e di 1’21”il connazionale e compagno di squadra Diego Pescador. A rattristare la giornata è stata la notizia della tragica scomparsa del colombiano Cristian Camilo Muñoz. Il dolore per la scomparsa di un amico e collega: “ È davvero triste. Stamattina, quando abbiamo saputo la notizia, ho avuto un brivido. Un ragazzo che aveva così tanto, così tanta vita davanti a sé, così tanto da dare allo sport e al Paese.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nairo Quintana ritrova il successo nella Vuelta Asturias: “Una gioia immensa”. La dedica allo scomparso Munoz

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