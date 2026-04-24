Vuelta Asturias 2026 Nairo Quintana ritrova la vittoria e sale in testa alla generale

Nella seconda tappa della Vuelta Asturias 2026, Nairo Quintana ha conquistato la vittoria, tornando a trionfare dopo quattro anni. Con questa prestazione, il ciclista colombiano si è posizionato in testa alla classifica generale. La gara si è svolta nel territorio asturiano, con un percorso che ha visto il ritorno del corridore alla vittoria, segnando un momento significativo nella sua carriera.

Quattro anni dopo l’ultima vittoria in carriera, Nairo Quintana torna al successo e lo fa nella seconda tappa della Vuelta Asturias 2026. Il colombiano della Movistar si è imposto nella frazione di 140,8 km con partenza da Llanes ed arrivo a Pola de Lena, facendo la differenza sull’ultima salita. Si tratta della cinquantaduesima vittoria in carriera per Quintana, che non vinceva dal febbraio 2022 al Tour des Alpes-Maritimes. Un successo anche significativo e speciale per Quintana in una giornata davvero molto triste per il ciclismo colombiano. I nfatti oggi è arrivata la notizia della morte di Cristian Camilo Munoz, che era caduto nel corso della prima tappa del Tour de Jura.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vuelta Asturias 2026, Nairo Quintana ritrova la vittoria e sale in testa alla generale Notizie correlate Vuelta Asturias 2026, Quintana è il nome di maggior richiamo. L’Italia presente con BaronciniIl calendario propone, in una settimana già densa di diversi appuntamenti molto significativi che terranno alta l’attenzione degli appassionati, una... Vuelta Asturias: l’ultimo atto di Quintana sfida il ciclismo modernoLa Vuelta Asturias 2026 si prepara al via domani, giovedì 23 aprile, con un percorso di 605,7 chilometri che attraverserà il territorio spagnolo fino... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vuelta Asturias 2026, Quintana è il nome di maggior richiamo. L’Italia presente con Baroncini; Presentazione Percorso e Borsino dei Favoriti Vuelta Asturias 2026; Vuelta Asturias 2026, sorpresa nella prima tappa! Gabriel Layrac vince in volata; Amstel Gold Race 2026: tutti gli italiani in gara. Nutrita la pattuglia azzurra. Vuelta Asturias 2026, Nairo Quintana torna alla vittoria dopo più di quattro anniLa seconda tappa della Vuelta Asturias 2026 segna il ritorno alla vittoria di Nairo ... msn.com Nairo Quintana vence en Asturias y se reencuentra con la victoria cuatro años despuésNairo Quintana ha dejado muestra de su esencia esta tarde en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, en la que se ha impuesto en Pola de Siena después de lanzar un ataque irresistible en el alto del ... diariodenavarra.es Da domani a domenica si corre in Spagna la #VueltaAsturias 2026 #LaVueltina facebook Vuelta Asturias 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie) x.com